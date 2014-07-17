通用电气正洽售家电业务 售价最高或达25亿美元--彭博

路透7月16日 - 彭博援引知情人士报导，美国通用电气(GE)(GE.N)正在洽售其有百年历史的家用电器业务，售价最高可达25亿美元。

通用电气的家用电器和照明部门2013年营收为逾80亿美元。

彭博援引知情人士报导，GE家用电器业务售价可能介于15亿至25亿美元。

彭博曾援引其中一位消息人士称，通用电气正在等待完成对阿尔斯通能源资产的收购，然后才会决定家用电器业务何去何从，将考虑的选项包括直接出售。

彭博援引消息人士称，与阿尔斯通的交易签订后，通用电气目前在与各竞购方就出售家用电器业务进行谈判。

通用电气发言人Seth Martin拒绝置评。

通用电气目前的策略是剥离业务并重组公司，将自身价值提升到与竞争对手看齐的地步，家用电器业务出售计划是该策略的内容之一。

通用电气已拟定在今年剥离价值40亿美元的工业业务的计划，意在重点发展高回报业务。

该公司股价周三在纽约证交所收高1.5%，报27.02美元。(完)

(编译 白云; 审校 石冠兰)

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