通用电气正洽售家电业务 售价最高或达25亿美元--彭博

美国财长努钦称特朗普“绝对没有”试图口头打压美元汇价
路透4月19日 - 金融时报（FT）周三援引美国财长努钦的话称，特朗普总统“绝对没有”试图口头打压坚挺的美元汇价。 周一晚些时候努钦曾接受金融时报采访，淡化了特朗普上周对华尔街日报的表态，当时特朗普表示美元“过强”。 当被问及特朗普对华尔街日报的表态是否意在打压美元时，金融时报援引努钦的话称“绝对没有，绝对没有”。(完) (编译 王洋; 审校 高琦)
路透7月16日 - 彭博援引知情人士报导，美国通用电气(GE)(GE.N)正在洽售其有百年历史的家用电器业务，售价最高可达25亿美元。
通用电气的家用电器和照明部门2013年营收为逾80亿美元。
彭博援引知情人士报导，GE家用电器业务售价可能介于15亿至25亿美元。
彭博曾援引其中一位消息人士称，通用电气正在等待完成对阿尔斯通能源资产的收购，然后才会决定家用电器业务何去何从，将考虑的选项包括直接出售。
彭博援引消息人士称，与阿尔斯通的交易签订后，通用电气目前在与各竞购方就出售家用电器业务进行谈判。
通用电气发言人Seth Martin拒绝置评。
通用电气目前的策略是剥离业务并重组公司，将自身价值提升到与竞争对手看齐的地步，家用电器业务出售计划是该策略的内容之一。
通用电气已拟定在今年剥离价值40亿美元的工业业务的计划，意在重点发展高回报业务。
该公司股价周三在纽约证交所收高1.5%，报27.02美元。(完)
(编译 白云; 审校 石冠兰)
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路透4月19日 - 金融时报（FT）周三援引美国财长努钦的话称，特朗普总统“绝对没有”试图口头打压坚挺的美元汇价。 周一晚些时候努钦曾接受金融时报采访，淡化了特朗普上周对华尔街日报的表态，当时特朗普表示美元“过强”。 当被问及特朗普对华尔街日报的表态是否意在打压美元时，金融时报援引努钦的话称“绝对没有，绝对没有”。(完) (编译 王洋; 审校 高琦)
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