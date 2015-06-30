GE欧洲私募股权融资业务将以逾20亿美元卖给SMBC--消息

路透6月30日 - 据知情人士透露，美国通用电气(奇异,GE)(GE.N)接近把欧洲的私募股权融资业务出售给日本三井住友银行(SMBC)，售价超过20亿美元。这是通用电气处理金融资产的最新举措。

日本主要银行在2008年全球金融危机中相对而言未受什么影响，它们一直在积极收购，在海外发放贷款，以弥补国内市场的疲弱。

通用电气4月宣布，计划退出价值2,000亿美元的金融资产。这些资产使该公司作为一家具有系统重要性的金融机构而受到政府监管。通用电气表示，随着金融业务的规模缩减，计划2016年申请免除这项监管。

通用电气发言人拒绝置评。SMBC的发言人称还没有具体的决定。SMBC为三井住友金融集团(8316.T)的核心银行业务。(完)

(编译 李春喜 审校 蔡美珍)

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