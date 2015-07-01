通用电气将以22亿美元向SMBC出售欧洲私募股权融资业务

路透东京6月30日 - 美国综合企业通用电气(奇异,GE)(GE.N)表示，将把其欧洲私募股权融资业务出售给日本三井住友银行(SMBC)旗下一个分支，售价约为22亿美元。通用电气目前正在进行重组，处理旗下金融资产。

通用电气周二表示，欧洲私募股权融资业务在其总投资资本中约占22亿美元。

一位熟悉情况的消息人士称，这一投资组合较多数企业贷款利差更阔。

这使该交易对日本第三大银行--三井住友金融集团(SMFG)(8316.T)的核心银行分支具有吸引力。三井住友金融集团正努力从竞争激烈的企业贷款业务中脱身。

通用电气4月宣布，计划退出价值2,000亿美元的金融资产。这些资产使该公司作为一家具有系统重要性的金融机构而受到政府监管。

通用电气亦在撤出其他资产。

该公司周一表示，正在出售在美国、墨西哥、澳洲和新西兰的旗舰管理部门，作价69亿美元。

通用电气还在出售欧洲旗舰分支，金额不详，但一位接近此事的消息人士称，价值可能约为33亿美元。

通用电气股价周二在纽约证交所收低0.26%，报26.57美元。(完)

(编译 于春红; 审校 许娜)

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