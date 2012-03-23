通用和标致雪铁龙年底前将启动合作

路透巴黎3月22日电---美国通用汽车(GM.N)和法国PSA标致雪铁龙(PEUP.PA)周四宣布,两家公司将在年底前启动合作项目,这是其新近公布结盟计划的一部分.

两家汽车制造商在一份声明中表示,各自已经任命五名高管进入一个联合指导委员会.该委员会成立的宗旨是监督"当前从属於结盟的活动以及对其他存在合作潜力领域的探索".

组建委员会是结盟後的第一步行动.此前通用汽车和PSA标致雪铁龙在2月29日宣布将组建一个全球采购联盟,冀望借此每年至少合共节省20亿美元..

两家公司称,结盟"将增强但不会取代双方为各自欧洲业务恢复可持续盈利而采取的独立措施".未来的裁员或关闭工厂行动将会在协议架构之外完成.(完)

--编译 洪曦;审校 徐文焰

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