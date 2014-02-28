独家：通用电气拟出售加油机业务Wayne 价格或超5亿美元--消息

路透纽约2月27日 -熟悉情况的消息人士周四表示，多元化综合企业通用电气(奇异,GE)(GE.N)正准备出售旗下生产加油机的能源业务Wayne，预计可为公司带来超过5亿美元收入。

消息人士称，通用电气近期已经接洽了私募股权公司和其他潜在买家，评估它们对购买Wayne的兴趣。Wayne隶属于GE能源。

消息人士透露，瑞士信贷集团为通用电气提供咨询服务。该人士不愿具名，因为出售计划仍在保密状态。

Wayne是能源基础设施公司Dresser的一部分，后者于2010年以30亿美元被通用电气买下，是通用电气自金融危机以来最大手笔的收购。在随后的几年中，通用电气又在能源领域进行了一连串的收购。

Wayne主要为汽油零售商和民航飞机生产加油机，以及压缩天然气设备。

通用电气和瑞士信贷的公司人士均拒绝置评。(完)

(编译 徐文焰；审校 杜明霞)

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