美国金融：保德信将质疑监管者把其归为“系统重要性”机构的提案

路透华盛顿7月2日 - 美国保险公司保德信金融集团 周二表示，将质疑金融稳定监管委员会(FSOC)将保德信归于系统重要性机构的提案。这个归类将使其面临联邦金融监管机构更加严格的监管。

在周二的一份财务报告中，该公司宣布将要求FSOC举行非公开听证会。FSOC是根据2010年多德弗兰克(Dodd-Frank)改革法案建立的新机构。

包括高盛 和花旗集团(Citigroup) 在内的一些大型银行被自动归于“系统重要性金融机构”(SIFI)。

根据法律，一家公司如果对提案的归类有异议，可以要求举行听证会。FSOC现在将有30天时间来为保德信安排非公开听证会，并在随后的60天内作出最终裁决。

通用金融(奇异资融,GE Capital)和美国国际集团(AIG)周二都表示，它们不会对FSOC的提案进行申诉。(完) (编译 朱晓军；审校 徐文焰)