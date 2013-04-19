吉利控股今年争取出口汽车20万辆--副总裁

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--4月7日
路透4月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:22时，1港元=0.88777人民币)
路透上海4月19日 - 中国浙江吉利控股集团资深副总裁张爱群周五表示，吉利今年争取出口汽车20万辆，去年为10万辆。
她在参加上海车展前的行业会议时指出，吉利今年出口汽车的目标是16万辆，但争取能达到20万辆。
张爱群并称，吉利主要的出口市场为俄罗斯、乌克兰、埃及、沙特阿拉伯、伊朗和伊拉克等。
2012年中国汽车出口达105.6万辆，其中奇瑞以18.48万辆居首，吉利紧随其后。
吉利控股旗下拥有中国汽车制造商吉利汽车(0175.HK)。(完)
(发稿 林琦; 撰写 边竞; 审校 张喜良)
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