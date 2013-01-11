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中国财经 | 2013年 1月 11日 星期五 10:21 BJT

吉利汽车2013年销售目标56万部

路透香港1月11日 - 中国最大民营汽车生产商--吉利汽车控股有限公司(0175.HK)表示,设定2013年的汽车销量目标为56万部,较去年完成的销售量增长16%.

吉利汽车声明称,去年全年的汽车销售量为483,486部,按年增加约15%,高于原来46万部的销售目标,主要获益于出口市场表现强劲.

去年12月吉利汽车的单月总销量为59,654部,创历史新高,按年增长24%,按月则升16%.其中出口占1.09万部.

吉利汽车周四收报4.11港元,过去一个月累计涨逾12%.(完)

(记者 梁慧仪; 审校 林高丽)

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