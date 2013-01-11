吉利汽车2013年销售目标56万部

宝武集团联合招商局等发起设立国内首只钢铁产业结构调整基金
路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
路透香港1月11日 - 中国最大民营汽车生产商--吉利汽车控股有限公司(0175.HK)表示,设定2013年的汽车销量目标为56万部,较去年完成的销售量增长16%.
吉利汽车声明称,去年全年的汽车销售量为483,486部,按年增加约15%,高于原来46万部的销售目标,主要获益于出口市场表现强劲.
去年12月吉利汽车的单月总销量为59,654部,创历史新高,按年增长24%,按月则升16%.其中出口占1.09万部.
吉利汽车周四收报4.11港元,过去一个月累计涨逾12%.(完)
(记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
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路透4月7日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国电商巨头阿里巴巴可能将50亿美元的五年期到期一次性偿还贷款的筹资金额提高，此前有13家银行核贷。
路透上海4月7日 - 中国3月末外汇储备实现两连升，一季度外储仅微降不足15亿美元，相较去年同期的近1,200亿美元降幅，已大幅改观；若外储币种结构与全球储备类似，则3月用于调控市场的外储也只有40亿美元左右，资本外流压力已明显缓解。