吉利汽车拟斥资逾14亿元人民币向大股东收购两家SUV及电动车厂

路透香港6月2日 - 中国民营汽车公司--吉利汽车(0175.HK)宣布，将斥资逾14.22亿元人民币，向主席兼公司大股东李书福收购两家分别从事制造新型高端轿车及SUV（运动型多用途车）及中高端电动车的公司，料新收购的两家车厂将于今年第三季开展新车型的商业投产。

吉利汽车周三晚间在联交所刊发声明称，通过其拥有99%权益的附属公司吉润汽车，分别收购宝鸡吉利汽车部件有限公司及山西吉利汽车部件有限公司全部注册资本代价分别约为7.02亿元及7.2亿元。

宝鸡吉利主要资产为位于陕西省宝鸡市高新技术产业开发区之制造厂，设计产能为每年约20万辆汽车，将主要生产新型高端轿车及SUV车型。山西吉利主要资产为位于山西省晋中市之制造厂，设计年产能为每年约10万辆汽车，将主要生产新型高端轿车及中高端电动汽车车型。

吉利汽车表示，预期于完成收购事项后，推出新车型将扩大公司的产品投放及提高其产品在市场之整体竞争能力及成为未来溢利之主要来源。目前预期山西制造厂及宝鸡制造厂将于今年第三季度开展该等新车型之商业投产。

吉利汽车年初定下2016年的销售目标为60万部，按年增长约18%。

该股周四早盘初段股价微涨0.24%，报4.13港元；大盘恒生指数.HSI升0.05%。（完）

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