吉利汽车今日稍晚料公布已提前实现年度汽车出口目标

路透11月1日电---根据路透看到的新闻稿,吉利汽车(0175.HK)料将於周四稍晚公布已其提前实现年度汽车出口目标,今年前10个月向中国以外的市场销售了8.1万辆汽车.

吉利汽车此前制定的全年出口销售目标为8万辆,目前表示今年在中国以外市场可能最多销售10万辆汽车.

吉利汽车去年在海外市场销售了大约3.8万辆汽车.该公司目前拥有瑞典的沃尔沃汽车.

今年稍早,吉利汽车兼沃尔沃汽车董事长李书福对路透表示,"我的目标是中国以外市场的汽车销量达到跟国内一样."

当时吉利汽车预计全年在中国国内销售近40万辆汽车.(完)

--编译 于春红;审校 张涛

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