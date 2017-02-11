吉利汽车将加入恒生指数成分股 利丰将遭剔除

路透香港2月10日 - 编制香港股市指数的恒生指数有限公司周五表示，吉利汽车(0175.HK)将成为恒生指数<0#.HSI>的成分股，而利丰(0494.HK)则是将遭到剔除。

中国邮储银行(1658.HK)将会加入成为国企指数<0#.HSCE>成分股，在此同时青岛啤酒(0168.HK) (600600.SS)将自国企指数剔除。

这是指数管理公司季度检讨的一部分，相关变动将于3月6日生效。(完)