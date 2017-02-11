吉利汽车将加入恒生指数成分股 利丰将遭剔除

4月香港净流入内地黄金量按月减33.5% 此前两个月上升势头暂歇
路透香港5月25日 - 香港政府统计处周四数据显示，今年4月自香港流入中国内地的黄金量，按月减少33.5%，终止此前两个月回升的势头，但净流入量仍为九个月内第二多。
路透香港2月10日 - 编制香港股市指数的恒生指数有限公司周五表示，吉利汽车(0175.HK)将成为恒生指数<0#.HSI>的成分股，而利丰(0494.HK)则是将遭到剔除。
中国邮储银行(1658.HK)将会加入成为国企指数<0#.HSCE>成分股，在此同时青岛啤酒(0168.HK) (600600.SS)将自国企指数剔除。
这是指数管理公司季度检讨的一部分，相关变动将于3月6日生效。(完)
(编译 张明钧; 审校 戴素萍)
路透香港5月25日 - 香港政府统计处周四数据显示，今年4月自香港流入中国内地的黄金量，按月减少33.5%，终止此前两个月回升的势头，但净流入量仍为九个月内第二多。
路透5月25日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:09时，1港元=0.88158人民币)
路透北京5月25日 - 环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)周四称，4月人民币在国际支付中的使用占比下滑至1.6%，排名降至第七，被瑞士法郎超越。