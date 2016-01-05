版本:
中国
中国财经 | 2016年 1月 5日 星期二 17:42 BJT

吉利汽车称2016年销售目标为60万部 按年增18%

路透香港1月5日 - 中国民营汽车公司--吉利汽车(0175.HK)周二称，公司2016年的销售目标定为60万部，按年增长约18%。

公司的声明称，2015年12月的总销量同比减少约2%为53,633部，其中出口量减幅更达84%至仅有812部，因主要出口市场政治及经济环境不稳所致。

2015年全年吉利汽车的总销量为50.98万部，同比升约22%，亦较原来目标45万部高出13%。

吉利汽车股价今天收低4.26%，报3.82港元。(完)

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here)

(记者 梁慧仪; 审校)

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐