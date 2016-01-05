吉利汽车称2016年销售目标为60万部 按年增18%

中国商务部称中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤” 对外资准入限制将续减
路透北京1月19日 - 中国商务部周四强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。
路透香港1月5日 - 中国民营汽车公司--吉利汽车(0175.HK)周二称，公司2016年的销售目标定为60万部，按年增长约18%。
公司的声明称，2015年12月的总销量同比减少约2%为53,633部，其中出口量减幅更达84%至仅有812部，因主要出口市场政治及经济环境不稳所致。
2015年全年吉利汽车的总销量为50.98万部，同比升约22%，亦较原来目标45万部高出13%。
吉利汽车股价今天收低4.26%，报3.82港元。(完)
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(记者 梁慧仪; 审校)
路透北京1月19日 - 中国商务部周四强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。
路透上海1月19日 - 中国联合办公社区--优客工场近日完成B轮4亿元人民币融资，天弘基金、上海创合汇基金等机构参与投资。本轮融资完成后，优客工场投后估值近70亿元，成为中国联合办公领域首个独角兽（估值10亿美元以上）级别的公司。
路透北京1月19日 - 中国发改委周四称，预计中国“十三五”时期石油需求仍将稳步增长，但增速进一步放缓，石油在一次能源消费中的占比保持基本稳定。以提高天然气在一次能源消费结构中的比重为发展目标，大力发展天然气产业。