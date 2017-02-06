吉利汽车1月销量受内销带动大增71%

路透香港2月6日 - 中国民营汽车公司--吉利汽车(0175.HK)周一称，今年1月总销量按年大增71%，主要受内销带动；受此激励，该股今日收创上市来新高。

据公告，吉利汽车1月销量为102,653部，并达至全年销量目标100万部的10%以上。其中，1月出口量为994部，按年减少约51%。

该公司表示，尽管1月为中国新年假期导致该月工作日较少，然而集团在中国市场之总销量仍维持在101,659部之高水平，较去年同期增长约75%。

公司并称，月内推出四款新车型之销量均保持纪录新高水平。运动型多用途车型吉利博越之销量为20,147部，首款跨界运动型多用途车型帝豪GS、最新运动型多用途车型远景SUV以及新一代A+级轿车车型帝豪GL之销量均超逾1万部。

吉利汽车周一尾盘突然抽升，终场收升5.23%，报10.26港元，刷历史新高。

该公司上月初发出盈喜，预计2016年度净利同比将录得超过一倍的增长，主要因期内整体销量大幅增加及产品组合改善，令销售收入大增。（完）

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