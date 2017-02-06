吉利汽车1月销量受内销带动大增71%

中国研究金融期货引入境外投资者 推进商行参与国债期货--证监会
路透上海5月25日 - 中国证监会副主席方星海周四表示，已确定原油、铁矿石作为特定品种试点引入境外投资者，并积极研究完善有关税收政策，以实现境外投资者参与境内交易、交割税收政策的明确化、常态化，同时在积极研究金融期货引入境外投资者的方案，为经济和金融市场对外开放提供良好的管理风险场所。
路透香港2月6日 - 中国民营汽车公司--吉利汽车(0175.HK)周一称，今年1月总销量按年大增71%，主要受内销带动；受此激励，该股今日收创上市来新高。
据公告，吉利汽车1月销量为102,653部，并达至全年销量目标100万部的10%以上。其中，1月出口量为994部，按年减少约51%。
该公司表示，尽管1月为中国新年假期导致该月工作日较少，然而集团在中国市场之总销量仍维持在101,659部之高水平，较去年同期增长约75%。
公司并称，月内推出四款新车型之销量均保持纪录新高水平。运动型多用途车型吉利博越之销量为20,147部，首款跨界运动型多用途车型帝豪GS、最新运动型多用途车型远景SUV以及新一代A+级轿车车型帝豪GL之销量均超逾1万部。
吉利汽车周一尾盘突然抽升，终场收升5.23%，报10.26港元，刷历史新高。
该公司上月初发出盈喜，预计2016年度净利同比将录得超过一倍的增长，主要因期内整体销量大幅增加及产品组合改善，令销售收入大增。（完）
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(记者 雷美珍；审校 张喜良)
路透上海5月25日 - 中国证监会副主席方星海周四表示，已确定原油、铁矿石作为特定品种试点引入境外投资者，并积极研究完善有关税收政策，以实现境外投资者参与境内交易、交割税收政策的明确化、常态化，同时在积极研究金融期货引入境外投资者的方案，为经济和金融市场对外开放提供良好的管理风险场所。
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路透北京5月25日 - 中国商务部周四发布报告称，人民币不存在长期贬值基础，相信经过一个震荡期后将逐步趋向新的均衡；中国不会搞货币竞争性贬值，人民币兑美元汇率双向浮动弹性将会增强。另外，中国央行的外汇公开市场操作不属于汇率操纵范畴。