吉利汽车称召回55,018辆轿车

中国工信部钢铁行业规范管理实现“有进有出”的动态调整
路透北京2月14日 - 中国工信部周二称，为配合化解过剩产能，逐步压减钢铁企业数量，对不能继续保持要求的企业不再列入公告名单，实现“有进有出”的动态调整，存在违法违规新增产能行为，或者发现存在国家明令淘汰取缔的装备等情形，将撤销规范公告资格。
路透香港9月28日电---中国最大民营汽车制造商--吉利汽车控股有限公司(0175.HK)周五称,召回部份由2009年1月3日-2011年11月30日在中国生产及出售的"吉利金刚"及"吉利金鹰"车型轿车,涉及轿车的最多数量估计为55,018辆.
公告称,本次主动召回轿车的原因是个别上述轿车因燃油箱与车身安装尺寸存在偏差,燃油泵回油管与检视盖板距离偏小,在极端状态下可能导致燃油泵回油管与检视盖板干涉,有潜在燃油泄漏的风险.
公司称,董事会已知悉15宗相关投诉,但未有收到因潜在燃油泄漏的风险而导致任何事故及损伤报告.
公司认为,本次召回对整体财务构成的影响不重大,不会对营运造成负面影响.
吉利股份周五收高1.73%至2.96港元,过去一个月累计上涨12.45%.(完)
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--记者 陈敏; 审校 林高丽
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