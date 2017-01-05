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中国财经 | 2017年 1月 5日 星期四 17:02 BJT

吉利汽车称2017年销量目标100万部 同比增逾三成

路透香港1月5日 - 中国民营汽车公司--吉利汽车(0175.HK)周四称，2017年的销量目标定为100万部，较去年完成的总销量高出近31%。

公司的声明称，2016年的总销量达76.58万部，同比增长约五成，且超越原来全年70万部的目标。

吉利汽车称，去年12月公司的汽车销量创另一历史新高，达10.823万部，同比翻一番，按月则升约6%。月内出口量为1,382部，同比增长约七成。

吉利汽车今天收高3.78%，报7.96港元。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here)

(记者 梁慧仪; 审校 林高丽)

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