香港个股：吉利控股将在白俄罗斯生产汽车，推动在俄罗斯销售

路透莫斯科7月22日 - 中国汽车制造商浙江吉利控股集团 将在白俄罗斯生产汽车，作为促进海外销售的措施之一。该公司在白俄罗斯生产的汽车将供应当地市场，并销往俄罗斯和乌克兰。

该公司周一表示，已与白俄罗斯政府签订合资协议，初步计划年产能为12万辆。

根据欧洲商业协会(AEB)的数据，吉利控股已经在俄罗斯成为销量第一的中国汽车制造商，力帆、长城汽车 和奇瑞汽车 紧随其后。

AEB数据显示，尽管俄罗斯6月新车总销量连续第四个月下跌，但吉利汽车的销量增长，从西方同业及俄罗斯的伏尔加汽车制造厂那里抢到市场份额。伏尔加汽车制造厂(Avtovaz) 仍占市场主导地位。

吉利表示，白俄罗斯工厂的产能将最终提高，以供应俄罗斯、乌克兰和其他前苏联加盟共和国。

该公司在一份声明中称，在俄罗斯和乌克兰的销量已经“尤为强劲”。根据AEB数据，吉利汽车在2013年前六个月销量较去年同期大增87%至11,701辆。