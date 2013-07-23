香港个股：吉利控股将在白俄罗斯生产汽车，推动在俄罗斯销售

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透莫斯科7月22日 - 中国汽车制造商浙江吉利控股集团 将在白俄罗斯生产汽车，作为促进海外销售的措施之一。该公司在白俄罗斯生产的汽车将供应当地市场，并销往俄罗斯和乌克兰。
该公司周一表示，已与白俄罗斯政府签订合资协议，初步计划年产能为12万辆。
根据欧洲商业协会(AEB)的数据，吉利控股已经在俄罗斯成为销量第一的中国汽车制造商，力帆、长城汽车 和奇瑞汽车 紧随其后。
AEB数据显示，尽管俄罗斯6月新车总销量连续第四个月下跌，但吉利汽车的销量增长，从西方同业及俄罗斯的伏尔加汽车制造厂那里抢到市场份额。伏尔加汽车制造厂(Avtovaz) 仍占市场主导地位。
吉利表示，白俄罗斯工厂的产能将最终提高，以供应俄罗斯、乌克兰和其他前苏联加盟共和国。
该公司在一份声明中称，在俄罗斯和乌克兰的销量已经“尤为强劲”。根据AEB数据，吉利汽车在2013年前六个月销量较去年同期大增87%至11,701辆。
俄罗斯的汽车市场有望在2020年超过德国，成为欧洲第一大和全球第五大市场。在成熟市场增长乏力之际，这一前景吸引着外国汽车制造商。 (完) (编译 朱晓军；审校 张涛)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。