吉利汽车称正磋商出售一间电动车合营公司权益

中国2016年全年ODI规模创新高且超越FDI 同比增逾四成
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透香港6月22日 - 中国民营汽车公司--吉利汽车(0175.HK)周三宣布，已与一外独立第三方投资者订立框架协议，内容有关吉利通过附属公司出售所持宁海知豆电动汽车有限公司的股权，至于出售实际权益的百分比及建议出售代价则尚未厘定。
吉利汽车的声明称，其持股99%权益的两家附属公司--浙江吉润及上海华普连同宁海知豆，与一名独立第三方投资者订立框架协议。浙江吉润及上海华普同意出售其于宁海知豆的若干权益予投资者。根据框架协议，在出售完成后，投资者将促使其中一名联系人（一间在中国上市的公司）收购卖方在宁海知豆的部份或所有余下权益。
目前出售股权比例及作价尚未厘定，投资者将对宁海知豆进行尽职审查，而卖方将向投资者授予45天的独家磋商权。
宁海知豆去年成立，主要从事研发及制造电动汽车，浙江吉润及上海华普合期持有宁海知豆45%注册资本。（完）
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(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。