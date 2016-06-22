吉利汽车称正磋商出售一间电动车合营公司权益

路透香港6月22日 - 中国民营汽车公司--吉利汽车(0175.HK)周三宣布，已与一外独立第三方投资者订立框架协议，内容有关吉利通过附属公司出售所持宁海知豆电动汽车有限公司的股权，至于出售实际权益的百分比及建议出售代价则尚未厘定。

吉利汽车的声明称，其持股99%权益的两家附属公司--浙江吉润及上海华普连同宁海知豆，与一名独立第三方投资者订立框架协议。浙江吉润及上海华普同意出售其于宁海知豆的若干权益予投资者。根据框架协议，在出售完成后，投资者将促使其中一名联系人（一间在中国上市的公司）收购卖方在宁海知豆的部份或所有余下权益。