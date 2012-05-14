吉利汽车曾向日本富士重工业发出购股要约--消息人士

中国上周银行理财产品环比减673款 封闭式预期收益产品收益率续降
路透北京2月20日 - 中国西南财经政法大学与普益标准发布的银行理财周报显示，上周（2月11日-2月17日）270家银行共发行了1,541款银行理财产品（包括封闭式预期收益型、开放式预期收益型、净值型产品），发行银行数比上期减少70家，产品发行量减少673款。
路透北京5月11日电---浙江吉利控股集团去年年底曾向日本富士重工业(7270.T)发出要约,欲购後者约20%的股份,彰显出吉利扩大中国及全球业务、获取更多汽车生产技术的雄心.但该要约未被接受.
两名直接了解情况的消息人士称,吉利去年年底通过一家投行发出了要约.
若当时得到对方接纳,就为双方在中国建立合资企业生产斯巴鲁(Subarus)铺平道路.目前该款汽车仍需海外进口.
收购沃尔沃,又盯上其它海外品牌,表明吉利不仅希望迅速扩张全球业务,还希望利用收购来的技术、汽车设计和制造专业来改善自有品牌汽车.
吉利对富士重工业的兴趣"听起来是个不错的策略,"Automotive Foresight总经理张豫表示.
他指出,富士重工业或许可以填补吉利在中档产品上的空白.
20%的股份可以让吉利超过丰田汽车(7203.T),成为富士重工业第一大股东.丰田持股比例为16.5%.
消息人士称,富士重工业并未对该要约做出回应.
吉利发言人拒绝置评.
据知情人士透露,吉利的要约旨在超过丰田汽车,成为富士重工业第一大股东,这样就可能获得中国政府支持其组建合资企业.
该人士还表示,吉利汽车创办人李书福有意在合资企业得到政府批准後减少吉利在富士重工业的持股.(完)
--编译 程琳;审校 戴素萍
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