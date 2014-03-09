吉利汽车将整合品牌和营销网络 重点打造吉利品牌--发言人

路透上海3月7日 -中国吉利汽车(0175.HK)发言人周五表示，该公司将整合品牌和销售网络，以在销售疲软之际削减成本。吉利汽车的母公司拥有瑞典汽车制造商沃尔沃。

吉利目前在中国出售帝豪、全球鹰和英伦三个品牌的汽车。该公司发言人杨学良表示，新一代汽车将只使用吉利(GEELY)的标识。吉利汽车由其创始人李书福控股。

杨学良在电话采访中表示，在2009年推出这三个子品牌时，该公司预期销量会快速增长。但随着销售放缓，他们希望集中研发和营销资源来强化吉利这个品牌。

他还表示，吉利正在整合900多家经销商，这些经销商拥有其中一个子品牌的独家代理权。

杨学良说，对于经销商数量没有具体的目标，但该公司将招募有竞争力的经销商，并淘汰掉不胜任的。营销网络的整合已经在进行之中，但新的品牌策略将会加速这个进程。

吉利今年的销售增长目标为6%，远低于去年14%的增速。

该公司1月的批发销量较上年同期骤降47%，吉利称这部分归因于正在进行的营销网络整合。当月的零售销量仍触及纪录高位。

今年迄今吉利汽车股价下跌逾四分之一，远逊于港股恒生指数.HSI下跌3%的表现。(完)

(编译 李春喜 审校 徐文焰)

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