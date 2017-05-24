吉利汽车称不排除寻求与宝腾、路特斯潜在合作的可能性

路透香港5月24日 - 中国民营汽车生产商--吉利汽车(0175.HK)周三称，不排除寻求与宝腾(PROTON Holdings Bhd)及/或路特斯(Lotus)潜在合作机会的可能性。

吉利汽车母公司浙江吉利控股集团稍早公布，与马来西亚DRB-HICOM(DRBM.KL)集团签署具有约束力的关键条款协定，吉利控股集团将收购DRB旗下宝腾汽车49.9%的股份以及豪华跑车品牌路特斯的51%股份；吉利控股集团将成为宝腾汽车的独家外资战略合作伙伴。

吉利汽车的公告称，公司并未有参与母公司的上述建议交易，且并无就该等建议交易与吉利控股合作或向吉利控股提供融资。

不过，公司表示，倘母公司的交易落实，在遵照联交所上市规则及考虑公司股东的整体利益，公司不排除寻求与宝腾及/或路特斯潜在合作机会之可能性。

吉利控股集团表示，与DRB将在关键条款协定基础上继续展开谈判，预期在7月中旬前就交易签署最终协定。在协议获得政府有关监管部门批准后，双方将开始广泛而深入的合作，充分协调技术资源，统筹各方优势，支持和推动宝腾及路特斯汽车的转型。

吉利控股集团常务副总裁、CFO李东辉表示，宝腾和路特斯的加盟将进一步完善吉利集团的全球化布局。宝腾汽车公司也将成为吉利进军东南亚市场的一个产业协同基地。（完）

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