中国吉利控股集团将收购丹麦盛宝银行30%股权

路透哥本哈根5月5日 - 丹麦盛宝银行(Saxo Bank)周五表示，该行联席创始人Lars Seier Christensen已同意将所持25.71%的股权出售给中国汽车制造商吉利控股集团的关联公司。盛宝银行是丹麦的一家非上市公司，提供网络交易平台。

这项投资标志着吉利首次进军金融服务业。中资企业不断拓展欧洲业务，之前有消息称，中国海航集团已成为德意志银行(DBKGn.DE)最大的股东。

吉利更广为人知的是旗下拥有沃尔沃轿车、London Taxi Company及其自有汽车品牌。

盛宝银行的一些小股东有可能行使随售权(tag-along rights)，这料将使吉利的持股比例上升至30%，从而成为这家丹麦公司的最大股东。

盛宝尽管名为银行，但其营收大多来自于为民间外汇交易商及其他机构提供在线交易平台，有别于传统银行业务。

与Christensen和Marc Hauschildt于1992年共同创办盛宝银行的Kim Fournais，仍持有25.71%股权，他表示新股东将有利于公司的成长目标。

“我相信与吉利的伙伴关系将建立更强劲的基础，从许多全球契机中获益，包括成长中的中国与亚洲市场，”Fournais表示。

盛宝银行在18个国家共有1,600位员工，去年营收29亿丹麦克朗(4.277亿美元)。

盛宝银行不愿公布交易的财务条款，这项交易料于第四季完成。(完)