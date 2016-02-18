吉利旗下沃尔沃汽车预计2016年营收创纪录 获利亦将增长

路透斯德哥尔摩2月18日 - 瑞典沃尔沃汽车预测今年营收将创纪录且获利亦提高，此前该公司在欧洲和美国市场取得强劲增长，2015年营业利润增长两倍。

该公司宣布，2015年全年营业利润由上一年的21.3亿瑞典克朗增至66.2亿克朗(7.766亿美元)。浙江吉利控股集团于2010年从福特汽车(F.N)手中收购了沃尔沃。

沃尔沃正在进行一项750亿克朗的投资项目，拟推出一系列新车型并建立多家工厂，从而在高端市场站稳脚跟。目前主导这一市场的是戴姆勒(DAIGn.DE)旗下梅赛德斯奔驰、以及宝马(BMWG.DE)等德国重量级企业。

由于新款XC90 SUV车旺销，2015年营收由前一年的1,376亿克朗增至1,640亿，中国市场放缓的影响被其它市场增长所盖过。

沃尔沃在声明中表示，预计包括中国、欧洲和美国在内的所有主要市场都将取得成长，支持公司在2016年连续第三年录得创纪录营收。若以营收和员工人数计，该公司是瑞典最大的企业之一。(完)