吉利旗下沃尔沃汽车预计2016年营收创纪录 获利亦将增长

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透斯德哥尔摩2月18日 - 瑞典沃尔沃汽车预测今年营收将创纪录且获利亦提高，此前该公司在欧洲和美国市场取得强劲增长，2015年营业利润增长两倍。
该公司宣布，2015年全年营业利润由上一年的21.3亿瑞典克朗增至66.2亿克朗(7.766亿美元)。浙江吉利控股集团于2010年从福特汽车(F.N)手中收购了沃尔沃。
沃尔沃正在进行一项750亿克朗的投资项目，拟推出一系列新车型并建立多家工厂，从而在高端市场站稳脚跟。目前主导这一市场的是戴姆勒(DAIGn.DE)旗下梅赛德斯奔驰、以及宝马(BMWG.DE)等德国重量级企业。
由于新款XC90 SUV车旺销，2015年营收由前一年的1,376亿克朗增至1,640亿，中国市场放缓的影响被其它市场增长所盖过。
沃尔沃在声明中表示，预计包括中国、欧洲和美国在内的所有主要市场都将取得成长，支持公司在2016年连续第三年录得创纪录营收。若以营收和员工人数计，该公司是瑞典最大的企业之一。(完)
(编译 郑茵 审校 高琦)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。