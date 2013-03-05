李书福：沃尔沃今年在华销量目标为6万辆左右

路透北京3月5日 - 中国浙江吉利控股集团董事长李书福周二称，集团旗下瑞典汽车制造商沃尔沃(VOLVb.ST)2013年在中国的销量预计为6万辆左右，较去年实际销量4.2万辆大幅提高近43%。

李书福在北京参加两会(政协和人大)间隙对记者并称，沃尔沃在华不如其他豪车品牌受欢迎，主要原因是车辆设计原因而非技术。

“沃尔沃汽车的技术全球领先，但有一个缺陷，就是车辆的造型、车厢内部的豪华度设计上有太多所谓北欧的风格，还没有把中国人对于车厢内部的豪华度的理解溶入到沃尔沃的设计上来。”他并表示，有必要在这方面根据中国市场的特点和需求开展创造性工作。

2010年，中国吉利汽车以18亿美元从福特汽车(F.N)手中购得沃尔沃。后者曾表示，计划到2020年将销量从略超40万辆提升到80万辆，其中包括在中国市场出售20万辆。而2011年时，沃尔沃仅在中国卖出4.7万辆汽车，2012年销量同比下滑近11%至4.2万辆。吉利控股亦拥有中国汽车制造商吉利汽车(0175.HK)。(完)

(发稿 李然; 审校 杨淑祯)

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