吉利和沃尔沃将在华组建合资企业

中国汽车制造商中国吉利控股集团周三称，计划与子公司沃尔沃汽车在中国组建合资公司，希望在两个月内公布与沃尔沃开发生产本土自主品牌汽车的计划。

路透香港2月22日电---中国汽车制造商中国吉利控股集团周三称,计划与子公司沃尔沃汽车在中国组建合资公司,希望在两个月内公布与沃尔沃开发生产本土自主品牌汽车的计划.

吉利控股发言人杨雪良援引集团董事长李书福的话称,吉利将与沃尔沃以50:50的比例组建合资公司.吉利控股与2010年收购了瑞典的沃尔沃公司,并且是在港上市的吉利汽车(0175.HK)的控股方.

李书福本周稍早对媒体表示,像其它合资汽车厂商一样,计划成立的合资公司将在中国开发一款自主品牌汽车,还将开发新能源汽车.

杨雪良证实了李书福的表态,称两家公司预计会在两个月内公布自主品牌汽车项目的细节.(完)

--编译 王洋;审校 郑茵

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