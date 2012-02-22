吉利和沃尔沃将在华组建合资企业

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--3月3日
路透3月3日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.88925人民币)
路透香港2月22日电---中国汽车制造商中国吉利控股集团周三称,计划与子公司沃尔沃汽车在中国组建合资公司,希望在两个月内公布与沃尔沃开发生产本土自主品牌汽车的计划.
吉利控股发言人杨雪良援引集团董事长李书福的话称,吉利将与沃尔沃以50:50的比例组建合资公司.吉利控股与2010年收购了瑞典的沃尔沃公司,并且是在港上市的吉利汽车(0175.HK)的控股方.
李书福本周稍早对媒体表示,像其它合资汽车厂商一样,计划成立的合资公司将在中国开发一款自主品牌汽车,还将开发新能源汽车.
杨雪良证实了李书福的表态,称两家公司预计会在两个月内公布自主品牌汽车项目的细节.(完)
--编译 王洋;审校 郑茵
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