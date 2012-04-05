版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2012年 4月 5日 星期四 17:51 BJT

吉利拟未来五年对沃尔沃投资110亿美元--报道

据德国杂志《Wirtschaftswoche》周四报道，吉利汽车控股有限公司母公司--浙江吉利控股集团计划在未来五年对沃尔沃汽车投资110亿美元。该杂志引述吉利董事长李书福的话称，吉利计划在沃尔沃建设一家新的发动机厂、提高研发力量并且升级技术。路透

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐