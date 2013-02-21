沃尔沃计划裁员节支 期望实现盈亏平衡

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(本文由路透中文网编译提供)
路透斯德哥尔摩/北京2月20日 - 中国吉利控股集团旗下的瑞典沃尔沃汽车今年将裁减1,000个岗位，计划节省逾2亿美元以实现盈亏平衡，因其销售及其中国市场成长疲弱。
沃尔沃还表示，公司与吉利将建设一个研发中心，这也是他们迄今最宏大的一份联合计划。自吉利2010年以18亿美元收购沃尔沃以来，后者表现始终欠佳。
沃尔沃去年裁减了工厂中的临时雇员。沃尔沃执行长萨缪尔森(Akan Samuelsson)周三表示，新裁员计划将针对咨询和白领雇员。
他在接受SVT公共电视台采访时表示：“我们必须适应现实。我们已经裁减了工人，现在我们不得不裁减白领。”
公司发言人Per-Ake Froberg表示，沃尔沃料将裁减约750个咨询岗，还将通过提前退休等自愿方式进一步减少人力。
“我们计划全年节省15亿瑞典克朗（合2.372亿美元），以实现盈亏平衡的目标。”
沃尔沃去年曾裁员约900人。（完）
(编译 靳怡雯; 审校 王凤昌)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。