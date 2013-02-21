沃尔沃计划裁员节支 期望实现盈亏平衡

(本文由路透中文网编译提供)

路透斯德哥尔摩/北京2月20日 - 中国吉利控股集团旗下的瑞典沃尔沃汽车今年将裁减1,000个岗位，计划节省逾2亿美元以实现盈亏平衡，因其销售及其中国市场成长疲弱。

沃尔沃还表示，公司与吉利将建设一个研发中心，这也是他们迄今最宏大的一份联合计划。自吉利2010年以18亿美元收购沃尔沃以来，后者表现始终欠佳。

沃尔沃去年裁减了工厂中的临时雇员。沃尔沃执行长萨缪尔森(Akan Samuelsson)周三表示，新裁员计划将针对咨询和白领雇员。

他在接受SVT公共电视台采访时表示：“我们必须适应现实。我们已经裁减了工人，现在我们不得不裁减白领。”

公司发言人Per-Ake Froberg表示，沃尔沃料将裁减约750个咨询岗，还将通过提前退休等自愿方式进一步减少人力。

“我们计划全年节省15亿瑞典克朗（合2.372亿美元），以实现盈亏平衡的目标。”

沃尔沃去年曾裁员约900人。（完）