吉利汽车拟与母公司及沃尔沃组建合营公司 并占50%股权

路透香港7月20日 - 中国民营汽车生产商--吉利汽车(0175.HK)周四称，拟与母公司及沃尔沃组建一家合营公司，并由该公司占50%的股权。

据公告，吉利汽车今天与浙江吉利控股集团及沃尔沃汽车订立谅解备忘录，寻求成立一间合营企业公司，以生产及销售领克（Lynk & Co）品牌之汽车。

吉利汽车表示，“待订立最终协议后，合营公司将告成立，而合营公司注册资本之50%将由本公司拥有，其余50%则由吉利控股及沃尔沃汽车共同拥有。”

合营公司将获转让的资产包括吉利控股旗下凯悦汽车大部件制造（张家口）有限公司100%股权，以生产领克品牌旗下之汽车（领克01车型除外）。张家口工厂的建设工程最近竣工，预期于今年下半年投入试产，2018年初开始商业生产。

至于预期于今年第四季推出市场的领克01车型，将交由金刚汽车负责生产。吉利汽车完成向吉利控股转让金刚汽车之99%股权后，金刚汽车将担任领克01车型之原设备制造商。

合营公司获转让的其他资产还有吉利汽车之非全资附属公司领克汽车销售有限公司之100%股权，以及用于生产由宁波吉利汽车研究开发有限公司及China-Euro Vehicle Technology AB（CEVT）所开发领克01车型、领克02车型及领克03车型之技术之知识产权。

吉利汽车与沃尔沃汽车之合作一直主要透过CEVT进行。吉利汽车表示，本次拟进行之交易将使公司参与领克业务（将作为高端汽车品牌在全球进行营销）之营运，并预期将扩阔收入来源，进一步巩固其于于汽车市场之市场地位。

吉利汽车周四收跌0.54%，报18.42港元。（完）

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