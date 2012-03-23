吉利希望与沃尔沃合资企业能在上半年获批

路透香港3月22日电---吉利汽车控股有限公司(0175.HK)母公司--浙江吉利控股集团副总裁李东辉表示,希望与沃尔沃汽车创立的合资企业能在2012年上半年获得政府批准,从而在明年开始投产.

李东辉周四对记者表示,"我们相信合资企业将获得批准."此前吉利汽车公布业绩简报.

身兼沃尔沃汽车董事会成员的李东辉称,希望能在2013年开始销售国产沃尔沃汽车.

沃尔沃计划到2015年,将在华汽车年销量提高逾三倍至20万辆,并已聘请美国纽约尼克斯篮球队球星林书豪代言,帮助在中国和美国这两个世界最大汽车市场出售旗下豪华轿车.

瑞典高档汽车品牌沃尔沃去年在华销量为47,140辆,上升54.4%.浙江吉利在2010年从福特汽车(F.N)手中买下该公司.

吉利汽车行政总裁桂生悦也表示,浙江吉利和沃尔沃最近签署的技术转让协议,将令上市的吉利汽车充分使用沃尔沃技术,并让这家本土汽车制造商更具竞争力.

桂生悦称,浙江吉利将利用沃尔沃技术,为中国市场开发新的主打品牌,但新品牌稍後将由吉利汽车管控.

他补充道,吉利向普通消费者出售汽车,而沃尔沃面向高端市场.(完)

--编译 王翔琼;审校 徐文焰

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