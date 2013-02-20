吉利将与沃尔沃在瑞典联合设立研发中心

昆仑能源去年净利同比大减56% 惟年度股息明显提高
路透香港3月29日 - 中国石油的天然气终端业务分支--昆仑能源周三公布，去年度净利同比大减56%，惟年度股息明显提高。
路透2月20日 - 浙江吉利控股集团周三宣布,将与沃尔沃将在瑞典联合设立一个研发中心,以开发汽车平台及其他重要部件.
吉利控股表示,将继续致力于品质提升,并向沃尔沃学习.该公司目前是沃尔沃汽车与吉利汽车(0175.HK)的拥有方.
吉利控股集团董事长李书福在声明中称,"我们相信一个隶属于控股集团、相对独立的联合研发中心能使我们充分实现知识与技术共享,且不会影响各自品牌的声誉和产品开发."(完)
(编译 隋芬; 审校 张明钧)
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路透上海3月29日 - 近期，奇虎360科技、易居中国、药明康德等多家中概股回归公司宣布接受首次公开发行（IPO）并上市的辅导，意味这批公司选择了IPO作为未来登陆A股市场的主要途径，而非前两年主流的借壳上市。
路透北京3月29日 - 在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，近期中国有多个城市升级调控措施、加入限购大军，既有热点城市周边县市，如环北京的涞水和涿州、环上海的嘉善、环南京的滁州、环福州的连江等，也有省内热点城市，如江西赣州、山东青岛，一线城市北京和广州3月亦再出新政，收紧调控以遏制房价过快上涨。