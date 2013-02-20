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中国财经 | 2013年 2月 20日 星期三 17:03 BJT

吉利将与沃尔沃在瑞典联合设立研发中心

路透2月20日 - 浙江吉利控股集团周三宣布,将与沃尔沃将在瑞典联合设立一个研发中心,以开发汽车平台及其他重要部件.

吉利控股表示,将继续致力于品质提升,并向沃尔沃学习.该公司目前是沃尔沃汽车与吉利汽车(0175.HK)的拥有方.

吉利控股集团董事长李书福在声明中称,"我们相信一个隶属于控股集团、相对独立的联合研发中心能使我们充分实现知识与技术共享,且不会影响各自品牌的声誉和产品开发."(完)

(编译 隋芬; 审校 张明钧)

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