吉利拟未来五年对沃尔沃投资110亿美元--报导

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透法兰克福4月5日电---据德国杂志Wirtschaftswoche周四报导,吉利汽车控股有限公司(0175.HK)母公司--浙江吉利控股集团计划在未来五年对沃尔沃汽车(VOLVb.ST)投资110亿美元.
该杂志引述吉利董事长李书福的话称,吉利计划在沃尔沃建设一家新的发动机厂、提高研发力量并且升级技术.吉利2010年从福特汽车(F.N)收购了瑞典的高端汽车品牌沃尔沃.
该杂志还称,双方将联合采购零部件,合力开发小型发动机和电动汽车技术.
"我们要使沃尔沃复苏,并使这个品牌恢复活力,"李书福表示.
吉利将利用沃尔沃技术为中国大众市场开发一个新的高端品牌,以後新品牌将置于吉利汽车旗下.
该杂志称,沃尔沃计划到2020年全球汽车销售量增长近一倍至80万辆,到2014年中国市场的出货量由去年的4.7万辆增加至约20万辆.(完)
--编译 李春喜;审校 田建华
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