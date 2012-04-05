吉利拟未来五年对沃尔沃投资110亿美元--报导

路透法兰克福4月5日电---据德国杂志Wirtschaftswoche周四报导,吉利汽车控股有限公司(0175.HK)母公司--浙江吉利控股集团计划在未来五年对沃尔沃汽车(VOLVb.ST)投资110亿美元.

该杂志引述吉利董事长李书福的话称,吉利计划在沃尔沃建设一家新的发动机厂、提高研发力量并且升级技术.吉利2010年从福特汽车(F.N)收购了瑞典的高端汽车品牌沃尔沃.

该杂志还称,双方将联合采购零部件,合力开发小型发动机和电动汽车技术.

"我们要使沃尔沃复苏,并使这个品牌恢复活力,"李书福表示.

吉利将利用沃尔沃技术为中国大众市场开发一个新的高端品牌,以後新品牌将置于吉利汽车旗下.

该杂志称,沃尔沃计划到2020年全球汽车销售量增长近一倍至80万辆,到2014年中国市场的出货量由去年的4.7万辆增加至约20万辆.(完)

--编译 李春喜;审校 田建华

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