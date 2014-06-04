歌华有线与中移动共建4G网络

路透上海6月4日 - 中国北京歌华有线电视网络股份有限公司(600037.SS)周三公告称，已与中国移动通信集团北京公司签署4G网络合作共建框架协议，双方将基于歌华有线的网络基础，共同拓展4G网络建设、维护及光纤、管道等资源合作，合作期为五年。

公告称，歌华有线旗下控股子公司北京歌华有线数字媒体公司提供移动通信设施和设备的建设、运维及优化等服务。2014年度合作规模预计为北京地区的几百个区域，中移动北京公司按照约定的费用标准支付相关费用。

歌华有线此前已与中移动北京公司展开合作，2012年双方就签署WLAN网络建设合作框架协议。

中国三大运营商已经获得4G运营牌照，但中国移动(0941.HK)建设和布网的动作最快。中国移动计划今年底前建成50万个4G基站，相当于全球4G网站总数的六成，标志着中国4G网络成为全球最领先的4G网络。

歌华有线周三收报10.62元，涨0.40元，或3.91%（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。)开通此服务。