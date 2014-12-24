歌华有线发起设立中国电视院线联盟 推广家庭影院观影模式

路透上海12月24日 - 中国北京歌华有线电视网络股份有限公司(600037.SS)周三公告称已与东方有线网络有限公司等25家省市有线网络公司签署了《电视院线项目合作协议》，并联合上述公司及后续拟签约的公司共计30余家省市有线网络公司发起成立中国电视院线联盟。

公司称，在传统媒体与新兴媒体融合发展的大背景下，公司正在加速推进战略转型。依托高清交互数字电视平台，于2014年1月27日推出了“电视院线”品牌付费点播增值业务。

以此为基础，拟在全国推广此种家庭影院观影方式，打造中国电视院线平台，开辟传统电影院线之外的电影发行市场。

在分配比例方面，“中国电视院线”将以“合资公司”的形式投入运营。合资公司成立前，公司与各省市有线电视网络运营商将在播映过程中的合作收入按照 6：4 的比例进行分配。“合资公司”成立后，收入将按照上游节目商、合资公司、有线网络公司 4：2：4 的比例进行分配。

中国电影产业收入构成与欧美发达国家市场相比，过度依赖于传统院线票房收入，点播等“后电影”综合收入明显不足，“后电影”市场开发有巨大的提升空间。

“中国电视院线”联盟覆盖超过2,000万高清双向用户，近2亿有线电视用户，将填补电影从影院到电视的产业空白，探索电影产业与有线电视行业融合发展的方式及渠道，开辟第二大电影发行市场。

歌华有线周二停牌，停牌前收盘价为13.45元，，最近1个月累计跌幅为14.76%。(完）

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(发稿 徐永; 审校 杨淑祯)

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