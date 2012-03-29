盖特纳称美国相对于中国的竞争力正在增强

美国财长盖特纳周三表示，美国相对於中国的竞争力正在增强，因为更多企业认为将投资转往海外的收益下降。他在国会一个委员会表示：''我们看到美中两国的相对竞争力情况发生了很有希望的转变。''并称一些企业已经宣布了将生产业务从中国移回美国的计划，因为中国的生产成本快速上升。路透