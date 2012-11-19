盖特纳：若无协议达成 财政部不会推迟年底增税

路透华盛顿11月16日电---美国财政部长盖特纳周五表示,如果白宫和国会无法避免"财政悬崖",财政部无权延後将於年底生效的增税举措.

盖特纳在彭博电视的"Political Capital with Al Hunt"节目中表示,法律"并没有赋予我们这样的权力,可以让他们避免在税率和政策方面作出某些决定".当时他被问及若华府接近避免年底的财政危机,他是否可能暂不调整所得税预扣税率.

若国会未能采取行动,约6,000亿美元的减支增税举措将於年底启动,这一紧缩方案即所说的"财政悬崖",有可能令美国经济陷入衰退.

一些分析师相信,财政部已作出决定,如果确信即将能够达成协议以阻止增税的发生,则财政部将暂不发布新的预扣税率表.

但盖特纳表示:"不应把这视为解决问题的方案."

两年前美国也出现过类似的情况,国会在最後一刻还在为延长布什时代的富裕阶层税率而努力.协议一直到12月中才达成.

这一次,奥巴马政府只有六周多一点的时间与国会谈判,以避免财政悬崖,促使共和党议员同意让富裕阶层减税政策到期後不再延长.

周五稍早,盖特纳和奥巴马总统与国会领袖开始协商.

"每位领导人谈及会谈结果时都说这是一次很有建设性的会议,"盖特纳说.

"他们说了你们目前希望他们说的话,也就是"我们将对此有所作为,我们承诺会采取行动,我们将尽可能快地行动,我们知道这事关重大',"他说.

作为参与协商的一方,美国政府以最新提出的预算案作为减赤计划,其中包括在未来10年增税逾1.5万亿(兆).

预计直至1月中盖特纳仍将担任美国财长一职.当问及他是否留任到政府就削减赤字达成协议时,盖特纳表示:"我坚信未来几周我们将完成足够多的工作,(奥巴马)将会找到继任者,因此我可以离开去做一些其他的事情."(完)

--编译 郑茵;审校 孙茉莉

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