盖特纳：若无协议达成 财政部不会推迟年底增税

菲律宾另一轮矿场审查将覆盖勒令关闭及暂停业务的矿场--财长
路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
路透华盛顿11月16日电---美国财政部长盖特纳周五表示,如果白宫和国会无法避免"财政悬崖",财政部无权延後将於年底生效的增税举措.
盖特纳在彭博电视的"Political Capital with Al Hunt"节目中表示,法律"并没有赋予我们这样的权力,可以让他们避免在税率和政策方面作出某些决定".当时他被问及若华府接近避免年底的财政危机,他是否可能暂不调整所得税预扣税率.
若国会未能采取行动,约6,000亿美元的减支增税举措将於年底启动,这一紧缩方案即所说的"财政悬崖",有可能令美国经济陷入衰退.
一些分析师相信,财政部已作出决定,如果确信即将能够达成协议以阻止增税的发生,则财政部将暂不发布新的预扣税率表.
但盖特纳表示:"不应把这视为解决问题的方案."
两年前美国也出现过类似的情况,国会在最後一刻还在为延长布什时代的富裕阶层税率而努力.协议一直到12月中才达成.
这一次,奥巴马政府只有六周多一点的时间与国会谈判,以避免财政悬崖,促使共和党议员同意让富裕阶层减税政策到期後不再延长.
周五稍早,盖特纳和奥巴马总统与国会领袖开始协商.
"每位领导人谈及会谈结果时都说这是一次很有建设性的会议,"盖特纳说.
"他们说了你们目前希望他们说的话,也就是"我们将对此有所作为,我们承诺会采取行动,我们将尽可能快地行动,我们知道这事关重大',"他说.
作为参与协商的一方,美国政府以最新提出的预算案作为减赤计划,其中包括在未来10年增税逾1.5万亿(兆).
预计直至1月中盖特纳仍将担任美国财长一职.当问及他是否留任到政府就削减赤字达成协议时,盖特纳表示:"我坚信未来几周我们将完成足够多的工作,(奥巴马)将会找到继任者,因此我可以离开去做一些其他的事情."(完)
--编译 郑茵;审校 孙茉莉
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路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
环境和自然资源部副部长Maria Paz Luna对记者表示，“这不仅是环境和自然资源部必须考虑的选项之一，也是整个政府必须考虑的一个选项。”(完)
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