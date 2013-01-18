美国政经: 盖特纳称美国复苏进程已到最后阶段--华尔街日报

路透1月18日 - 即将卸任的美国财政部长盖特纳表示,美国经济复苏已接近步入正轨,不过失业率仍然很高,可能只能慢慢下行.

"我认为这次复苏,如果你打篮球的话,我们已经处于第四节的开场阶段,"盖特纳在接受华尔街日报访谈时称.

他表示,与其他国家相比,美国在平衡债务与收入和降低金融系统中的杠杆风险方面要更胜一筹,而且"我们经历了楼市的重大调整."

欧洲的复苏仍处于很初步的阶段,但欧洲"已经做了真正重要的事情,至少目前来说如此,即成功地将市场从灾难性崩盘风险中救出."

去年夏天,欧洲央行誓言采取一切必要手段来保护欧元,随后采取如某国申请救援则购债的计划以支持其说法.