盖特纳任期结束 称无意接任美联储主席一职--报导

路透华盛顿1月25日 - 美国财长盖特纳排除自己未来担任美国联邦储备委员会(美联储,FED)主席的可能.盖特纳任期周五结束.

"没有这种可能,"盖特纳周五在媒体Politico网站刊出的专访中表示."我对该机构怀有崇高的敬意,但那将是其他人的殊荣."

美联储现任主席伯南克第二个四年任期将于2014年1月31日结束,盖特纳被视为下任主席的热门人选.伯南克对其未来的计划从未公开表态,外界预计其任期结束后将离任.

现任美联储副主席叶伦也是美联储掌门人的有力竞争者.若叶伦接任,将是美联储100年来首次由女性担任主席.

分析师们认为叶伦属政策鸽派人士,因为相比允许存在未来出现通胀的风险,她更重视有必要解决高失业率,叶伦也强烈支持伯南克刺激美国经济成长的大胆举措.

美联储主席一职的其他潜在竞争者还包括,前财长萨默斯和三位美联储前副主席,他们分别是现就职于布鲁金斯学会的科恩、目前担任教师退休基金会(TIAA-CREF)负责人的费格森和普林斯顿大学教授布兰德.

盖特纳对Politico表示,他要回到纽约陪伴家人,并称其除了放松一下,与其妻子旅行之外,暂时还没有其他计划.(完)

(编译 李爽; 审校 张涛)

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