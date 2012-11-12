盖特纳将留任至新政府上任 帮助避免财政悬崖

* 盖特纳表明不会连任

* 参议员何时任命新财长不确定

* 奥巴马白宫幕僚长或为人选

路透华盛顿11月9日电---美国白宫周五表示,财政部长盖特纳计划留任至明年年初,帮助奥巴马政府与国会达成协议,避免财政悬崖.

奥巴马政府和国会还有不到两个月时间来避免"财政悬崖".

"盖特纳已表示,他将留任至新政府上任,显然他将是参与有关所谓财政悬崖问题磋商的重要角色,"白宫发言人Jay Carney称.

盖特纳一直表示,计划若奥巴马连任,他将卸任.他先後以纽约联邦储备银行总裁及财政部长的身分参与应对金融危机、深度衰退及复苏乏力等工作.

帮助白宫就去年财政预算协议磋商时,盖特纳让很多共和党人士折服,他们认为他通情达理,而且愿意倾听他们的担忧.

美国总统奥巴马周五表示,他准备与共和党达成折衷,以化解美国财政灾难,但他坚称提高对富人课税必须纳入折衷协议.

奥巴马将选择谁来接替盖特纳尚不明朗,不过白宫幕僚长暨前预算主管Jack Lew被视为热门人选,因他的专业特点,而且政府国内事务将主要集中在预算和税务改革.

白宫没有表明盖特纳卸任时间,而且拒绝表示他是否会留任到政府达成预算协议.

参议院是否有时间在奥巴马1月21日第二任期开始之前确认继任者也不清楚,因财政谈判紧急,包括国务卿及中央情报局(CIA)局长等其他几个重要岗位也需要任命.

前总统克林顿的幕僚长Erskine Bowles也是可能的人选,他在柯林顿政府时代担任过幕僚掌,而奥巴马任命他协助起草减赤计划.

克林顿时期的财政部副部长、投资公司Evercore Partners联合创始人Roger Altman;Facebook首席运营官Sheryl Sandberg,以及贝莱德执行长Laurence Fink都是被热议的人选.(完)

--编译 王丽鑫;审校 张明钧

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