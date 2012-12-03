盖特纳预计共和党人将会在税收问题上让步

* 众议院议长贝纳坚持共和党人反对增税的立场

* 距离"财政悬崖"已不足一月

* 本周将举行更多会谈,至少为幕僚层级

路透华盛顿12月2日电---美国财政部长盖特纳周日敦促共和党人拿出削减预算赤字的具体设想,并预计他们将会同意对富裕阶层增税,以便在年末达成协议,避免经济下滑出现.

但身为共和党高层的美国众议院议长贝纳(John Boehner)仍持强硬立场,重申反对增税,令谈判陷入僵持.

两党把辩论的战场搬到了电视脱口秀节目中."这里就存在问题,"贝纳对福克斯周日新闻(Fox News Sunday)表示."如果要增税,就会让我们的经济更加难以成长."

贝纳并表示,如果共和党人同意让奥巴马总统新增1.6万亿(兆)美元的税收,"他就会把它花掉,"而对削减赤字无益.

盖特纳称,如果到本月底未能达成协议,导致"财政悬崖"成为现实,共和党将负有责任.财政悬崖指自动大幅减支和全面增税,这可能会使美国经济陷入衰退.

"若税率不上调,将无法达成协议,"盖特纳在美国有线电视新闻网(CNN)"State of the Union"节目上表示.

调查显示,大多数美国人赞成对富裕阶层加税.原本共和党反对此举的坚定立场似开始出现裂痕.因此奥巴马政府认为自身占据上风.

但贝纳明确表示,战斗才刚刚打响,他感兴趣的是达成协议,而不是拉响财政警报.贝纳称,"我不希望跌落悬崖的情况发生.我将竭尽所能来避免."

贝纳亦重申,共和党反对国会赋予总统独揽调升美国债务上限的大权.民主和共和两党均珍视这一权利.

贝纳称,"愚蠢.国会永远也不会放弃这一权利."他解释称,这一权利赋予了国会议员与白宫之间必要的权力制衡.

预计本周将进行更多的谈判,至少是在幕僚层级.但两党均称,可能尚需一周左右的时间,谈判才会进入重要阶段.

可能的一种结果是,两党或许会达成短期解决方案,将财政悬崖最後期限推迟半年至一年.盖特纳上周提出的建议包括增加1.6万亿(兆)美元税收,规模至少为500亿美元的新经济刺激支出,以及实质上赋予总统调高债务上限的权利.(完)

--编译 郑茵/兰秀娟;审校 李婷仪/徐文焰

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