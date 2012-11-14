盖特纳警告勿延长所有美国减税政策

印度对部分中国钢铁产品课征的反倾销税延长五年
路透新德里2月20日 - 印度已将对来自中国的部分钢铁产品的反倾销税延长五年，以寻求保留保护主义壁垒，遏制廉价的外国商品涌入印度。
路透华盛顿11月13日电---美国财政部长盖特纳周二警告不要延长所有美国减税政策,为华府争取额外时间来达成减赤协议,称这将给市场带来更多不确定性.
议员和白宫在如何让该国走上可持续的财政道路方面争吵不休,很多议员和智能团认为需要更多的时间.
"这将使你不喜欢的不确定性全部摆上台面."盖特纳在由华尔街日报赞助的活动上称.这是他自美国总统奥巴马上周连任以来首次公开评论财政危机.
盖特纳在这次活动中称,若没有额外的财政收入,长期而言削减赤字不可行.
盖特纳表示,"若你认为...我们不应要求美国中产阶级交更多的税,那麽我看不到在不增税的情况下还能如何减赤."盖特纳料将留任至明年初,以助力白宫与国会进行协商.(完)
--编译 王翔琼;审校 王丽鑫
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