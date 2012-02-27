创业板退市制度修改 “公开谴责”将增听证程序

路透上海2月25日电---中国深圳证券交易所对此前发布的完善创业板退市制度方案徵求意见稿,最新做出了修改说明,有关负责人表示,将根据退市制度方案的有关内容修订《创业板股票上市规则》,预计一季度完成修订,经批准後,新的创业板退市制度将正式实施.

中国证券报周六援引该负责人表示,意见稿的修改增加了"公开谴责"的听证程序等,将强化信息披露,要求上市公司严格遵守退市风险披露时点和披露频率.

去年11月深交所就完善创业板退市制度公开向社会徵求意见.新规增加了多次受交易所谴责等退市条件,并缩短净资产为负等部分退市条件的退市时间,加快退市速度.

报导称,针对意见稿中规定,创业板公司在最近36个月内累计受到交易所公开谴责三次的,其股票将终止上市.深交所表示,将增加公开谴责的听证程序,相关人员可以在听证会上进行申诉.

恢复上市的审核标准也将有所完善.例如"意见稿"中规定,对暂停上市公司恢复上市的财务标准,参照首次公开发行和再融资的计算方法,以扣除非经常性损益前後的净利润孰低作为盈利判断标准.同时,不支持暂停上市公司通过借壳方式恢复上市.

对此深交所表示,在下一步修订《创业板股票上市规则》时,对於因连续三年亏损而暂停上市的公司,其恢复上市的条件中以扣除非经常性损益前後的净利润孰低作为盈利判断标准.同时,对其他恢复上市的审核标准进行进一步完善.

此外,针对触发净资产为负退市条件的,除了原意见稿中的,一旦经审计的年度财务会计报告显示公司净资产为负,则其股票暂停上市;连续两年净资产为负,则其股票终止上市;深交所增加了,因追溯调整导致年度净资产为负的暂停上市,以及因追溯调整导致连续两年净资产为负的终止上市.

而对意见稿中规定,创业板将不再实施现行的"退市风险警示"处理方式,代之以"退市整理期",深交所表示,将采取配套措施,包括针对每一项退市条件规定具体的退市风险披露时点和披露频率,建立"退市风险信息披露和会员提醒客户的联动机制"等.

深交所同时表示,还将针对退市整理期和退市整理板的有关内容起草有关通知,制定具体的操作条款,做好相关技术准备,确保创业板退市制度顺利实施.(完)

--发稿 丁淑琴; 审校 张喜良

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