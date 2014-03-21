证监会就创业板改革征求意见 推小额定向增发灵活机制

路透北京3月21日 -中国证监会周五宣布，就推进深圳创业板改革向社会征求意见。在征求意见稿中，证监会将对创业板公司推出小额灵活的定向增发机制。

证监会新闻发言人表示，创业板将严格执行退市制度，不允许借壳上市；鼓励创业板上市公司并购重组。同时，证监会将允许只有一年营业记录的企业在创业板上市，取消业绩持续增长要求。

对于小额定向增发的灵活机制，该发言人进一步指出，创业板小额定向增发额每次不超过5,000万元人民币，且不超过公司净资产的10%。（完）

(发稿 张晓翀；撰写 林琦; 审校 张喜良)

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