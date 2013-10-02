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市场报道 | 2013年 10月 2日 星期三 18:18 BJT

标题新闻：德国9月新车销售下滑1.2%，今年迄今减少6%--KBA

注：德国联邦汽车交通局(Federal Motor Transport Authority/KBA)

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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