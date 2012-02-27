职场男女平等增强企业动荡抵抗力--汤森路透

路透北京2月27日电---新闻和金融数据提供商--汤森路透集团(TRI.TO)(TRI.N)发布报告称,企业逐渐注重统计女性雇员人数,而记录显示那些拥有更多女性管理者的公司受益於此,在市场动荡时期其股价往往更为强健.

这份名为"职场女性分析:男女平等新趋势"的报告指出,从数据来看,欧洲公司比北美公司在男女平等数据公布上做得更好.但从数量上看,美国公司的女性中层管理者数量更多.

对於香港和中国大陆地区,报告称,其公布男女平能数据方面有所进步,但相比全球其他地区仍然较少.在2005财年数据库中该地区共有31家公司,但均未披露.到2010财年这31家公司中有五家披露他们的女性管理者平均占27%,但所有雇员中女性比例平均仅占41%.

汤森路透环境、社会责任和商业治理支持经理Andre Chanavat称,"我们的数据显示,那些愿意帮助女性雇员打破'玻璃天花板'的公司,在市场动荡时期可能为股东带来更抗风险的稳定受益."

他认为,这一现象说明,职场男女平等不只体现社会公正,它也可以为商业和投资作出贡献.

本次调查是建立在逾2,600家使用汤森路透Datastream,获得ASSET4环境、社会责任和公司治理信息的企业的数据之上所完成.(完)

--发稿 康熙泽; 审校 张喜良

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