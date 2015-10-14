独家：同工不同酬是美国女性最担心的职场问题--调查

(本文由路透中文网编译提供)

汤森路透基金会纽约10月13日（记者 Ellen Wulfhorst） - Rose Lerini和男同事们一样在宾夕法尼亚州西部的建筑工地上建造锅炉，但她每周拿到的钱却少于男同事。

她表示，尽管薪水相同，但男同事能加班或是上薪水更高的班次，女同事则被经理们排除在外。

“他们会说，‘这位男同事要养家糊口’或是‘那位男同事的车坏了，他需要钱’，”她说道。“总是有理由。”

汤森路透基金会和洛克菲勒基金会对20国集团（G20）成员国超过9,500名女性进行调查后发现，对于Lerini和很多美国女性来说，性别工资差距是她们在工作领域的最大担忧。

周二公布的调查指出，德国、法国、英国、加拿大、巴西和澳大利亚的女性也认为性别工资差距是很大的担忧。

调查由国际调查机构Ipsos MORI进行，40%的女性认为工资平等是工作领域最重要的问题。

调查发现，担忧的程度随着年龄而增加。35岁以下的女性中，43%对同工同酬抱有信心；而50-64岁的女性中，认为工资平等的比例只有34%。

美国大学妇女协会指出，女性在35岁左右之前的工资收入大约是男性同事的约90%，此后直至退休前，女性的工资收入仅为男性的75-80%。

根据美国人口普查局的最新数据，整体上，美国全职女性年工资水平约为全职男性的79%。（完）