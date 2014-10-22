北欧企业在性别平等上表现不佳

路透斯德哥尔摩/奥斯陆/哥本哈根10月19日（记者 Mia Shanley/Gwladys Fouche/Shida Chayesteh） - 当谈及家庭内和政治上的平等时，长期以来北欧国家的表现好于世界其他国家。但蓝筹股企业中情况却不是这样。

北欧近100家上市公司中，只有瑞典北欧斯安银行（SEB）(SEBa.ST)是由女性领导的。

瑞典AllBright Foundation称，原因是“Anders”效应。该基金会发布的瑞典年度性别平等报告称，Anders是管理层最常见的名字。

“Anders招募Anders，Anders又招募Anders。”AllBright首席执行官Amanda Lundeteg说道。“他们心想，嗯，Anders是个不错的伙伴，我们可以打高尔夫，谈论足球，一起游泳和洗桑拿。他让我想起了我自己。”

这样的情况在北欧地区可能很难想象，该地区从20世纪初就允许女性投票，20世纪70年代推出政治中的性别比例，并为共享育婴假立法，从而让父亲和母亲照顾孩子的频率接近。

一些高管指出，北欧仍以男性主导的行业为主是部分原因，比如石油、矿产和制造业等，女性一直难以在这些行业取得进展。

也有人说原因是育婴假立法并没有规定父亲必须使用和母亲一样多的育婴假。

但电视剧《权利的堡垒》（Borgen）的创作者Adam Price认为，原因是增加女性机会的承诺没有扩大到企业领域。

“在政治上，性别平等是重要任务。但在商业领域情况就不是这样了。”（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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