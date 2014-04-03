基因决定成就？--今周刊「谷月涵看台湾」

中国政治局会议显示对短期经济判断更乐观 突出防风险--华创
路透北京4月26日 - 中国华创证券周三发布报告，就上日召开的中央政治局会议进行点评，称会议显示政策面对短期经济的判断更为乐观，并把防控金融风险被置于突出重要的位置，未来即使商业银行在强监管下缩表也难改政策基调，而是可能由央行扩表来予以对冲，以免过度冲击实体经济。
(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自4月3日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏)
最近有一本新书《The Son Also Rises》（虎父无犬子），颠覆了我们的既定印象；书名玩了个小把戏，改了海明威名着《The Sun Also Rises》（妾似朝阳又照君）的一个字母。海明威的书描述那些上流社会的子嗣，毫无疑义地继承上一代的社会地位。
当然，对我们来说这一点都不意外，有钱人可以提供下一代更好的教育，和其他有钱人的子女当同学；这种人脉网络，是他们未来进入社会后最强的竞争优势。当然也不时可看到一些富二代，因为傲慢自大、好吃懒做或荒唐不经，而快速败光家产的案例。
《The Son Also Rises》作者是加州戴维斯分校教授Gregory Clark，他比较几个显着案例的姓氏，如现代瑞典、十四世纪的英格兰和中国清朝，证明了后人的「命运」是如何由祖先决定；此外，即使差异极大的社会，如现代美国、共产中国及现代日本，也几乎都有类似的低社会流动情形。他认为不论是哪种制度，后代都得花上数百年时间，才能完全脱离祖先遗留的优势或劣势。
Clark发现，富人财富传给下一代的萎缩速率是○．七（若第一代的财富为一，第二代则剩○．七，以此类推），而非某些社会学者假设的○．四──即我们认定的「富不过三代」。若以○．七的速率萎缩，家族的余荫可泽被至第七代。此外，祖先留下的，还不只是看得到的财富，教育和人际关系也相当重要。
观察群居的野生动物，也有类似的模式。非洲土狼中，雄性领袖的后代通常也成为领袖，这有可能是母兽比较不用经历产前、产后的压力，幼兽也能得到较好的照顾，成年后长得更健康、更大只，也更强壮。
Clark还提出一个更令人难以接受的结论：「基因」也是后代持续成功的因素。如果体格强健、视力良好、长相俊俏都可以遗传，为何聪明才智不行？这意味着，许多人、甚至某些人种，生来就低人一等；这样的论点挑战当今社会的禁忌。
即使听起来刺耳，但，假设Clark的结论是正确的，同时他也提出一项论点，就是我们应该避免赢者全拿的经济结构，因为这会让成功者累积巨额财富。一旦这样，那么财富便不是因为努力工作或具独创性而来，而是幸运地出生在豪门、拥有优良基因。未来人类只能以出身优劣区分成两个族群，人生不公平，莫此为甚。
我们也应该要努力确保所有人都能获得更广泛的产前照护、学龄前教育，以及谋求好工作的管道。此外，也要防止少数人累积过多财富的税制结构，至少要鼓励财富的再分配，就算不是经过课税，也可透过慈善捐献来进行。因为，一个财富和成功能够被容易继承的社会，是无法持续进步的。(完)
注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士，现任花旗环球台股研究部主管。
2.以上的评论不代表路透立场。
(整理 高洁如; 审校 杨淑祯)
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