人类基因编辑技术引发科学家与伦理学家强烈争论

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿12月1日 - 科学家与伦理学家周二齐聚一场有关基因编辑技术的国际会议，会上围绕使用新的基因编辑技术修改人类卵子、精子与胚胎的争论十分激烈。这种基因编辑技术能够改变未出生婴儿的DNA。

许多组织已呼吁限制使用被称为“CRISPR-Cas9”的基因编辑技术。因能快速与高效编辑基因，CRISPR-Cas9技术开辟了基因医学的新前沿。

芝加哥洛约拉大学天主教道德神学学院院长Hille Haker周二在辩论中支持对涉及修改人类生殖细胞的研究实施一项为期两年的国际禁令。涉及人类生殖细胞的基因修改可能被传递给后代。

Haker称，这些做法侵犯了未出生婴儿的自由。这些婴儿将没有机会同意是否要改变自身的基因序列。

但曼彻斯特大学的生物伦理学教授John Harris则强烈支持基因编辑技术。

“我们都有一项无可逃避的道德责任：继续科学研究，直到我们能够做出一个合理选择的点为止。我们尚未达到这个点。对我来说，考虑暂停（基因编辑技术研究）似乎是错误的道路。研究是必要的，”Harris说道。

CRISPR-Cas9如同一种分子剪刀，可以有选择地剪掉基因组上不需要的部分，然后替代以新的DNA片段。

基因编辑技术的拥护者称，该技术可以加速防治基因疾病的科研进程。反对者则担忧该技术对人类后代可能产生未知影响，以及未来的父母将受诱惑付费增强孩子智力或者运动能力等方面的基因。（完）