科学家培育出对猪蓝耳病毒有免疫能力的猪 基因编辑技术功不可没

路透伦敦12月8日（记者 Ben Hirschler） - 一家与美国科学家合作的英国动物基因公司GenusGENS.L使用当下热门的基因编辑技术，培育出世界上首批对一种常见病毒有免疫能力的猪。

Genus是一家面向全球农户供应猪和牛精液的企业。该公司周二称，与密苏里大学合作培育出了对猪繁殖与呼吸综合征病毒（PRRSv）免疫的猪。

该病毒又名猪蓝耳病毒，会影响猪的免疫系统，可能是致命的，目前没有治愈的方法。

通过使用精确的基因编辑，来自密苏里大学的团队能够培育出对该病毒免疫的猪，这些猪不会产生一种病毒在体内扩散所需的特定蛋白质。他们的研究成果发布在《Nature Biotechnology》杂志上。

早期的研究显示，对猪蓝耳病毒免疫的猪接触到该病毒时不会生病，体重继续正常地增长。

对猪蓝耳病毒免疫的猪进一步证明了基因编辑技术的力量。Genus首席科学官Jonathan Lightner表示，这可能改变猪肉行业的局面。（完）