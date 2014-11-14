路透专访：通用电气油气部门客户未因油价下跌取消项目--主管

中国外汇：一季度人民币国际化指数降幅料收窄至3.04，四季度将回升--报告
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透里约热内卢11月13日 - 美国通用电气(奇异,GE) 油气设备部门主管Lorenzo Simonelli周四称，公司在全球各地客户中，尚未发现因油价下跌而取消项目，并且自信通用的技术对于该行业进一步降低成本非常重要。
“目前为止这些项目仍然能坚持下去，我们也提供高资本效率的解决方案，确保他们能支撑下去，”Simonelli称。
油价自6月以来急挫逾25%，令人怀疑在海下几千米或北极等恶劣环境的复杂项目的经济性。
通用油气部门生产石油企业设备，在公司中的重要性不断提升，其营收在过去四年中增长逾80%。
Simonelli称，通用的规模和业务范围使其能在下行周期也能投资油气技术，公司押注的是巴西等地区深海油田的长期前景。
Simonelli称，通用还在努力使设备更加标准化，让油企能在不同项目使用相同的设计。此前深海设备多为定制，导致成本增加。
“我们可以把航空业务、以及电力和水力部门生产标准化产品的经验用在油气部门，”他称。“这与其他企业大不相同。”(完) (编译 王丽鑫；审校 徐文焰)
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透香港4月20日 - 据香港联交所周四的资料显示，中国高科技产业并购投资机构--上海浦东科技近日收购恩智浦手上全部先进半导体股份，成为后者的第一大股东。
路透巴黎4月20日 - 法国石油公司道达尔(Total)执行长(CEO)Patrick Pouyanne周四表示，到年底时油价可能再次下滑，因美国页岩油产出快速增加。