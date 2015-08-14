企业并购：高盛将收购通用金融的美国在线储蓄业务

路透8月13日 - 美国最大的投行高盛 正在收购通用金融银行(GE Capital Bank)的美国在线存款业务，这将帮助高盛降低对债市融资的依赖。

美国通用电气(奇异,GE) 周四在一份声明中称，约有160亿美元存款将转到高盛银行(Goldman Sachs Bank USA)。

通过该交易，高盛将能开始从散户消费者获得存款。截至6月底，高盛持有存款融资约890亿美元，拥有资产约8,600亿美元。

对于通用电气，这笔交易是其缩减金融部门通用金融(奇异资融,GE Capital)的努力的又一进展，该部门获利一度接近公司获利的一半。

通用金融在2008年金融危机期间融资成本上升，差点拖垮整个公司。

本周稍早，通用电气表示，将旗下美国医疗保健金融部门出售给信用卡公司Capital One Financial 。 (完) (编译 王丽鑫；审校 孙茉莉)